Amnesty International нарахувала по всьому світу 60 мільйонів біженців

За даними правозахисної організації Amnesty International, у світі 60 мільйонів біженців, передає Deutsche Welle.

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Так, половина з близько 23 мільйонів жителів Сирії залишили свою батьківщину. Понад 4,5 мільйонів сирійців втекли до сусідніх країн - Туреччини, Лівану, Йорданії, Іраку та Єгипту.

У зв'язку з цим організація закликала світову спільноту активніше боротися з причинами, які змушують людей залишати батьківщину.

"Лише послідовна, базована на дотриманні прав людини політика допоможе запобігти довготривалим конфліктам і скоротити кількість гарячих точок", - наголосила генеральний секретар німецького підрозділу організації Сельмін Чаліскан.

Крім того, у 122 із 160 досліджених країн людей піддають тортурам або іншим формам негідного поводження з людьми.

У щонайменше 36 країнах діють озброєні групи, які порушують права людей. У 19 країнах зафіксовано воєнні злочини та інші порушення міжнародного законодавства, зазначають в організації.

Окремо Amnesty International звернула увагу на зростання правопопулістських настроїв в ЄС, зокрема у Польщі та Угорщині. Окрім того, в організації розкритикували політику федерального уряду Німеччини через зарахування Марокко, Тунісу та Алжиру до так званих безпечних країн походження, що зменшує шанси на отримання ними статусу біженця у ФРН.