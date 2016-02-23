ООН засудила "обмежувальні практики" стосовно мігрантів
21:33, 23 лютого 2016Світ
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Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді засудив «обмежувальні практики» відносно мігрантів, прийняті в ряді країн Європи.
REUTERS
«З кожним тижнем деякі європейські країни все більше фокусуються на стримуванні, замість того щоб з відповідальністю підійти до регулювання потоку біженців і виробити спільні рішення», — цитує агентство Reuters главу відомства.
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Серед країн, що практикують «небажані обмеження» по допуску біженців, у заяві називаються Австрія, Словенія і Македонія, пише Росбалт.
За даними прикордонного агентства ЄС Frontex, за 2015 рік в Євросоюз прибуло 1,8 млн мігрантів. Єврокомісія заявила, що нинішня міграційна криза в світі — найбільша з часів Другої світової війни.
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