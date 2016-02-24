Британський суд підтримав стягнення з "банкіра Путіна" 75,6 мільярдів рублів

Про це за інформацією прес-служби держкорпорації Агентство по страхуванню внесків (АСВ) повідомляє РИА Новости.

"АСВ вітає чергове рішення Високого суду Англії і Уельсу, прийняте 22 лютого 2016 року проти Сергія Вікторовича Пугачова, на підставі якого визначення російського суду про стягнення з нього 75,6 мільярда рублів визнано і приведено у виконання на території Англії та Уельсу", — йдеться в повідомленні.

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Високий суд правосуддя Англії і Уельсу 12 лютого засудив Пугачова до двох років позбавлення волі.

Раніше британський суд визнав Пугачова винним у 12 випадках неповаги до суду. Зокрема, суд визнав доведеною провину Пугачова в дачі помилкових свідчень під присягою, у недотриманні вимог щодо розкриття активів, у виведенні активів в порушення наказів суду, а також у тому, що він незаконно покинув межі юрисдикції Англії та Уельсу.

В даний час екс-банкір знаходиться у Франції.

Арбітражний суд Москви 2015 року виніс ухвалу про притягнення Пугачова до субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями Межпромбанка в розмірі 75,6 мільярда рублів.

Екс-сенатор від Туви Пугачов в даний час оголошений в Росії в розшук.

Високий суд Лондона в липні 2014 року заморозив активи Пугачова по всьому світу на 2 мільярди доларів.

Пугачов відомий критикою авторитарного режиму Володимира Путіна. Він заявляв, що в Росії більше не існує кордонів між приватною і державною власністю. Все підконтрольне особисто президенту Володимиру Путіну, а олігархи насправді є лише його "феодалами".