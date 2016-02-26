Путін побоюється, що "недруги за горбом" вплинуть на результат російських виборів

Російський лідер Володимир Путін вимагає від ФСБ РФ не допустити іноземного втручання в осінні вибори до нижньої палати парламенту.

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"Я читаю ваші (ФСБ) документи, які регулярно готуються — і в узагальненому вигляді, і конкретні вказівки на те, що, на жаль, до цих виборів готуються і наші недруги за горбом, як у нас в народі кажуть", — цитує Путіна "РБК".

Президент РФ також заявив, що спроби зовнішнього втручання в хід осінніх виборів в Росії будуть розглядатися як пряма загроза суверенітету і поставив ФСБ завдання: "Зробити все, щоб припинити діяльність тих, хто спробує або може спробувати використовувати націоналістичні, ксенофобські, радикальні гасла, спрямовані на розкол нашого суспільства".

Додамо, раніше спікер Державної думи РФ Сергій Наришкін запевнив, що вибори до нижньої палату російського парламенту в цьому році не стануть детонатором "неминучого соціального вибуху" в Росії.