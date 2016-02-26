Меркель закликає бізнес до терпіння у питанні санкцій щодо Росії

Виступаючи у п'ятницю, 26 лютого, на щорічному прийомі економічної ради партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Штральзунді, Меркель визнала, що санкції до певної міри завдають сильного удару по бізнесу, передає Deutsche Welle.

Однак їх можна буде скасувати лише після повного втілення мінських домовленостей, наголосила канцлерка, повідомляє агентство dpa.

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Меркель також зазначила, що мирний порядок в Європі упродовж останніх 70 років базувався на тому, що питання територіальної цілісності держав не ставилося під сумнів.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що скасувати санкції проти Росії краще раніше, ніж пізніше, однак, поки для цього немає передумов.