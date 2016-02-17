Меркель готова скасувати санкції проти РФ "скоріше сьогодні, ніж завтра", але поки немає підстав - Reuters

Про це у вівторок заявили депутати-однопартійці німецького канцлера з ХДС, пише Reuters.

Депутати відзначили, що в ході зустрічі парламентської групи ХДС Меркель заявила, що вона воліла б скасувати "скоріше сьогодні, ніж завтра" санкції, запроваджені проти Росії через її роль в українській кризі та анексії Криму.

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Разом з тим, скасування санкцій повинне ґрунтуватися на реальній ситуації на контрольованих проросійськими бойовиками територіях східної України, яка все ще не на належному рівні.

Як повідомляв УНІАН, голова Міністерства закордонних справ Данії Крістіан Йенсен заявив, що відсутність реформ в Україні може підірвати її підтримку з боку ЄС у політиці санкцій проти Російської Федерації.