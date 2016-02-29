В Японії аварійно зупинений реактор на одній з АЕС

Реактор зупинився в автоматичному режимі, передає Бі-бі-сі. Система охолодження реактора при цьому працює в штатному режимі, уточнив оператор АЕС, компанія Kansai Electric Power.

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Реактор був перезапущений у неділю, 28 лютого, сьогодні він почав виробляти електроенергію.

У березні 2011 року японська АЕС "Фукусіма-1" серйозно постраждала в результаті потужного землетрусу і цунамі біля берегів Японії.

Вибухи, викликані збоєм в системі охолодження, пошкодили чотири з шести реакторів. В радіусі 20 км від АЕС була встановлена зона відчуження.

В даний час японська влада має намір перезапустити 25 ядерних ректорів, незважаючи на різке несхвалення з боку громадськості. Для роботи кожного з них операторам потрібно дотримуватися нових, більш жорстких заходів безпеки.