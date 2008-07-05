Біля берегів Камчатки стався землетрус силою 6,9 бала
12:17, 05 липня 2008Світ
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Цунамі півострову не загрожує
В Охотському морі біля берегів Камчатки зареєстрований землетрус магнітудою 6,9.
Про це передає "Газета.ру" з посиланням на дані камчатського філіалу Геофизичної служби РАН.
За даними Головного управління МНС у Камчатському краї, в Петропавловську-Камчатському сила землетрусу склала 2-3 бали. У квартирах городян розгойдувалися люстри. Постраждалих і руйнувань немає. Цунамі півострову не загрожує.
Сейсмологи також повідомили, що епіцентр землетрусу розташовувався за 400 км на захід від камчатського крайового центру.
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