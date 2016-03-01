Слідчий комітет РФ заговорив про зарубіжних "натхненників" вбивства Нємцова

Таку заяву він зробив у відповідь на заклик Держдепартаменту США притягнути до відповідальності всіх винних у вбивстві Бориса Нємцова.

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У заяві Володимира Маркіна йдеться, що за "зовні співчутливою" заявою Держдепартаменту не може не ховатися "підколка". На думку представника СКР, заява американського відомства цілком може бути натяком на неможливість російського слідства знайти "істинних натхненників" вбивства політика, які, за його словами, "з-за кордону смикали за нитки і впливали на замовників вбивства".

Кого саме він мав на увазі під істинними натхненниками вбивства Бориса Нємцова, Володимир Маркін не розповів. "Глумливі натяки з-за океану" представник СК розцінив як спробу затьмарити річницю анексії Криму. На його думку, такі натяки однозначно вказують на "зарубіжних доброзичливців".

"Що стосується, назвемо їх зарубіжними натхненниками, а не формальними замовниками вбивства, то крім кримінального суду, є ще вищий суд історії, який за історичними мірками дуже швидко розставить все на свої місця", - зазначив у своїй заяві представник СКР.

Держдепартамент США 29 лютого закликав уряд РФ переконатися в тому, що всі причетні до вбивства Бориса Нємцова постануть перед судом. У зверненні говорилося, що США продовжують висловлювати занепокоєння у зв'язку зі зростаючою нетерпимістю в Росії до незалежної точки зору і інакомислення.

Нагадаємо, російське слідство вважає організатором вбивства опозиціонера Бориса Нємцова службовця батальйону "Північ" Руслана Мухудинова.