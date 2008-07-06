Президент Росії застерігає США від вступу України і Грузії до НАТО

Президент Росії Дмитро Медведєв має намір на зустрічі з своїм американським колегою Джорджем Бушем застерегти США і НАТО від наслідків вступу Києва і Тбілісі до альянсу, а також привернути увагу до своєї ініціативи щодо укладення загальноєвропейського договору з безпеки, повідомив помічник голови держави Сергій Приходько.

У розмові з журналістами напередодні зустрічі Буша і Медведєва, яка відбудеться в рамках саміту "Великої вісімки" 7-9 липня на Хоккайдо (Японія), кремлівський представник заявив, що між двома країнами зберігаються розбіжності з питання Косово, майбутнього контролю за звичайними озброєннями в контексті ДЗЗСЄ, а також щодо планів “втягування”, за словами Приходька, України і Грузії в НАТО.

"Для нас це як і раніше "червона лінія" для розвитку відносин з альянсом і США, зокрема. Думаю, наш президент підтвердить це в розмові з Джорджем Бушем", - цитує помічника президента РІА "Новости".

На саміті НАТО в Бухаресті на початку квітня було ухвалено відкласти до грудня приєднання Грузії і України до Плану дій щодо членства в альянсі. При цьому генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер сказав, що Грузія і Україна в перспективі стануть членами блоку.

Начальник Генштабу ЗС РФ Юрій Балуєвський тоді заявив, що у разі вступу Києва і Тбілісі в НАТО Москва буде вимушена вжити заходів військового і іншого характеру для забезпечення своєї безпеки. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у свою чергу сказав, що Росія докладе всіх зусиль, щоб не допустити вступу України і Грузії до альянсу.

Під час візиту до Німеччини в червні президент Росії Дмитро Медведєв висунув ідею провести загальноєвропейський саміт і розробити новий, юридично обов`язковий, договір про європейську безпеку. На думку голови російської держави, в такому договорі могли б брати участь усі держави Європи "не як держави, що асоціюються в об`єднання і блоки, а саме як держави, як суверенні утворення".