У парламенті Південної Кореї побито світовий рекорд обговорення закону
02:27, 03 березня 2016Світ
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Опозиція в парламенті Південної Кореї встановила світовий рекорд з обговорення законопроекту, вимовляючи з трибуни промови протягом 192 годин.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Представники Демократичної партії Тобуро, навмисно затягуючи прийняття закону про протидію тероризму, який, на їхню думку, обмежує особисті свободи громадян і дає повноваження спецслужбам порушувати таємницю листування, змінювали один одного на трибуні парламенту, виступаючи по кілька годин кожен.
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Деякі з них, не знаючи, що казати, співали, а один депутат навіть зачитав глави з роману Джорджа Оруелла "1984".
Попередній світовий рекорд із затягування обговорення був встановлений канадськими парламентарями в 2011 році. Тоді вони затягували прийняття законопроекту 57 годин.
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