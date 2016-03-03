У парламенті Південної Кореї побито світовий рекорд обговорення закону

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Представники Демократичної партії Тобуро, навмисно затягуючи прийняття закону про протидію тероризму, який, на їхню думку, обмежує особисті свободи громадян і дає повноваження спецслужбам порушувати таємницю листування, змінювали один одного на трибуні парламенту, виступаючи по кілька годин кожен.

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Деякі з них, не знаючи, що казати, співали, а один депутат навіть зачитав глави з роману Джорджа Оруелла "1984".

Попередній світовий рекорд із затягування обговорення був встановлений канадськими парламентарями в 2011 році. Тоді вони затягували прийняття законопроекту 57 годин.