Померла актриса Наталя Крачковська

Останні дні актриса перебувала в реанімації Першій міській лікарні, куди вона була госпіталізована в кінці лютого через біль в серці, передає Бі-бі-сі.

Лікарі, які поставили попередній діагноз "інфаркт міокарда", оцінювали стан Крачковскої як вкрай важкий.

Наталя Крачковська народилася 24 листопада 1938 року в Москві.

На рахунку актриси більше 80-ти фільмів. Серед найвідоміших картин з її участю - "Іван Васильович змінює професію", "12 стільців", "Ця весела планета", "Покровські ворота", "Людина з бульвару Капуцинів" та інші.

Крачковська, як правило, грала другорядні, але помітні і характерні ролі.