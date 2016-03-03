Померла актриса Наталя Крачковська
08:11, 03 березня 2016Світ
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Заслужена артистка Росії Наталя Крачковська померла в Москві у віці 77 років.
На рахунку актриси більше 80-ти фільмів / УНІАН
Останні дні актриса перебувала в реанімації Першій міській лікарні, куди вона була госпіталізована в кінці лютого через біль в серці, передає Бі-бі-сі.
Лікарі, які поставили попередній діагноз "інфаркт міокарда", оцінювали стан Крачковскої як вкрай важкий.
Наталя Крачковська народилася 24 листопада 1938 року в Москві.
На рахунку актриси більше 80-ти фільмів. Серед найвідоміших картин з її участю - "Іван Васильович змінює професію", "12 стільців", "Ця весела планета", "Покровські ворота", "Людина з бульвару Капуцинів" та інші.
Крачковська, як правило, грала другорядні, але помітні і характерні ролі.
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