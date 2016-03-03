У Росії закрили справу про садистський підрив білої ведмедиці - ЗМІ

Про це повідомило FlashNord джерело в адміністрації Чукотського автономного округу.

«Справу припинено слідчим», — сказав співрозмовник агентства, який за два дні до офіційного повідомлення передав виданню інформацію про порушення справи.

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В регіональному управлінні МВС спростували інформацію про припинення справи.

Нагадаємо, в кінці грудня в мережу потрапило відео жорстокого вбивства білого ведмедя на одному з будівництв російського Міноборони в Арктиці (коли це сталося, не уточнювалося).

Чоловік, який надіслав одному з російських ЗМІ відеозапис, повідомив, що підгодована людьми тварина з'їла вибухпакет, який підкинув кухар.