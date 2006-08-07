Ющенко і Путін скористалися телефоном

Президента України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН по телефону обговорили успішне врегулювання парламентської кризи в Україні та підписання Універсалу національної єдності, яке стало для цього головним стимулом.

Як повідомляє прес-служба Президента України, В.ЮЩЕНКО та В.ПУТІН торкнулися теми двосторонніх українсько-російських відносин. Президенти відзначили, що розглядають їх як стратегічно важливі та тримають на особистому контролі головні напрямки розвитку двосторонніх відносин наших держав.

Президенти, крім того, обговорили роботу комісії «Ющенко-Путін».

Глава Української держави зазначив, що сьогодні в Україні запрацював новий уряд. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО та В.ПУТІН торкнулися теми майбутнього візиту Президента Росії в Україну, а також візиту до Російської Федерації новообраного прем`єр-міністра України.