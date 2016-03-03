Лукашенко: Влада у нас дуже жорстка, але водити людей строєм не можна

Про це йдеться в повідомленні прес-служби білоруського президента.

"Найголовніше - у нас все-таки влада жорстка, дуже жорстка. Люди це відчувають. Але це не означає, що ми людей повинні поставити, як в армії, і строєм або не дай бог стадом кудись водити і забороняти: крок вліво, крок вправо, слово не скажи, рот заший. Ні в якому разі цього робити не можна", - заявив він, звертаючись до керівників місцевих органів влади.

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На думку Лукашенка, "право людини - сказати те, що він думає, в потрібному місці: на зборах, під час обговорення з колегами, вам прямо в очі", і не треба боятися робити це.

"Пережимати не можна. У нас люди розумні, вони розуміють, як треба жити, як працювати, і ми це в людях повинні підтримувати", - підкреслив президент Білорусі.