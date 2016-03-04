У Бразилії спікера конгресу звинуватили у корупції - BBC

Тепер йому загрожує кримінальне переслідування за звинуваченням в отриманні хабарів за контрактами для двох бурових суден, орендованих державною нафтовою компанією Petrobras. Усі звинувачення він відкидає, передає BBC Україна.

Пізніше Верховний суд винесе рішення про те, чи слід позбавити Едуардо Кунью обов'язків спікера.

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Прокурори звинуватили політика в перешкоджанні розслідуванню великого корупційного скандалу за участю Petrobras.

Пан Кунья докладав зусиль для того, аби оголосити імпічмент президенту Ділмі Руссефф.