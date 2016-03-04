У Бразилії спікера конгресу звинуватили у корупції - BBC
02:34, 04 березня 2016Світ
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Верховний суд Бразилії прийняв корупційні звинувачення на адресу спікера нижньої палати конгресу Едуардо Куньї - запеклого противника президента Ділми Руссефф.
REUTERS
Тепер йому загрожує кримінальне переслідування за звинуваченням в отриманні хабарів за контрактами для двох бурових суден, орендованих державною нафтовою компанією Petrobras. Усі звинувачення він відкидає, передає BBC Україна.
Пізніше Верховний суд винесе рішення про те, чи слід позбавити Едуардо Кунью обов'язків спікера.
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Прокурори звинуватили політика в перешкоджанні розслідуванню великого корупційного скандалу за участю Petrobras.
Пан Кунья докладав зусиль для того, аби оголосити імпічмент президенту Ділмі Руссефф.
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