США прокоментували погрози КНДР про приведення у готовність ядерної зброї

Про це заявив представник Пентагону Білл Урбан, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Ми закликаємо КНДР утриматися від провокаційних дій, які посилюють напруженість, і замість цього зосередитися на виконанні своїх міжнародних зобов'язань", — заявив він.

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Представник Пентагону зазначив, що Сполучені Штати "уважно стежать за розвитком ситуації на Корейському півострові у взаємодії із союзниками в регіоні".

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився підготувати ядерну зброю країни до використання в будь-який момент. Глава республіки додав, що КНДР перегляне свою військову стратегію, щоб бути готовою завдати превентивного удару.