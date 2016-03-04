Генсек: Миротворцям ООН висунули 69 звинувачень у сексуальному насильстві
11:04, 04 березня 2016Світ
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У 2015 році проти миротворців ООН було висунуто 69 звинувачень у сексуальному насильстві, йдеться у звіті генерального секретаря ООН Пан Гі Муна.
Миротворців ООН звинувачують у сексуальному насильстві / un.org
Третина цих звинувачень стосується місії миротворців ООН в Центральноафриканській республіці.
При цьому, як наголошується в звіті, кількість таких звинувачень в 2014 році була меншою – 52, пише Російська служба ВВС.
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У доповіді також повідомляється, що звинувачення висуваються проти службовців військових миротворчих місій, міжнародної поліції добровольців в 10 різних місіях.
Представники ООН повідомляють, що вперше будуть оприлюднені назви всіх країн, миротворці яких звинувачують у сексуальних злочинах.
Також наголошується, що тепер буде створена база ДНК всіх службовців миротворчих сил.
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