У Малі при нападі терористів на базу ООН вбито 3 миротворців, 30 поранені

"Терористи вчинили напад на наш табір в Кідалі рано вранці в п'ятницю, 12 лютого. Ми відкрили вогонь у відповідь, але троє миротворців загинули і ще 30 були поранені", - повідомили журналістам представники Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі, передає ZN.UA з посиланням на Reuters.

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Гвінейські військові, що входять до складу місії, розповіли, що загиблі були з цієї африканської країни. До якого саме угруповання належали бойовики, які напали на базу, не повідомляється.

Збройний конфлікт у Малі між урядовими військами і бойовиками різних угруповань сепаратистів і ісламістів розгорівся на початку 2012 року. Багато в чому він був спровокований загостренням обстановки в Лівії і поширенням в регіоні зброї з лівійських складів.

Це не перший напад на базу миротворців в Малі. Аналогічний інцидент стався в березні 2015 року. Тоді повідомлялося про щонайменше одного загиблого миротворця і двох мирних жителів. 20 листопада 2015 року група озброєних людей захопила готель Radisson Blu столиці Малі Бамако і утримувала в заручниках близько 170 осіб. Жертвами теракту стали 20 осіб, у тому числі 14 іноземців. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Аль-Мурабітун", яке присягло на вірність "Ісламській державі" .