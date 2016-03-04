Медведєв закликав жінок "не соромитися" при залученні закордонних інвесторів

"Нічого соромитися, нічого в цьому (залученні іноземних інвестицій) поганого немає, - заявив він на зустрічі з представницями науково-технічної сфери. - Якщо при цьому всі права залишаються у вас, а працювати ви готові і хочете в нашій країні, то чому треба відмовлятися від іноземного фінансування?", - пише ТАСС.

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Так він прокоментував виступ однієї з учасниць зустрічі, яка розповіла, зокрема, про проекти у сфері робототехніки.

"До речі, так увесь світ побудований", - відзначив російський прем'єр. Він звернув увагу, що навіть у великих економіках великий обсяг інвестицій залучається з-за кордону. "Звичайно, потрібно старатися і своє залучати", - додав він.