Boston Dynamics представила людиноподібного робота нового покоління (відео)

Оновлена версія двоногого Atlas стала легше і стійкіше. Повідомляється, що робот важить близько 80 кг, при зрості 175 см вміє ходити по нерівній місцевості, зберігаючи рівновагу.

Також робот оснащений масою датчиків, які дозволяють здійснювати точні рухи і краще орієнтуватися в просторі.

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На відео, представленому компанією, робот піднімає коробки і відкриває двері. Також він зберігає стійкість після поштовхів інженерів, а після падіння самостійно піднімається на "ноги".

Також варто відзначити, що робот рухається дуже природно, особливо під час ходьби по нерівній місцевості.

«Нова версія Atlas розроблена, щоб працювати як на вулиці, так і в приміщенні. Вона спеціалізується на мобільних маніпуляціях. Робот працює на електриці, рухається на гідравліці. Використовуються сенсори у тілі, ноги для балансу, а також LIDAR і стереосенсори в голові, щоб уникати перешкод», — описують робота інженери.

Також робот здатний постійно відстежувати ціль — якщо ящик відсунути, коли Atlas вже нагнувся, щоб взяти його, то робот розігнеться і знову підійде до коробки.