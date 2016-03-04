Нью-Йорк названий одним з найменш придатних для життя міст США

За результатами дослідження, проведеного американською медіа-компанії U. S. News & World Report, Нью-Йорк розмістився на 96-ій позиції в рейтингу "Топ-100 кращих міст США", передає www.aa.com.tr.

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Місто, чисельність населення якого становить 8,4 млн осіб, з урахуванням річного коефіцієнта співвідношення доходів і витрат на душу населення, зміг набрати лише 1,1 балів за 10-ти бальною системою.

Згідно з результатами дослідження, в США річна вартість одного будинку становить $219 тис., в той час, як в Нью-Йорку ця цифра складає $378 тис.

Незважаючи на це, «життєва сила» американської економіки і фінансовий центр країни Нью-Йорк, став сюжетом для фільмів і темою для пісень, за «індексом життєздатності» зайняв верхні позиції. Згідно з результатами дослідження кожні 84 з 100 американців хочуть жити в Нью-Йорку.

Друге місце в списку найбільш непридатних для житла міст Нью-Йорка займає Фресно, Стоктон і Модесто штату Каліфорнія.

Найбільш придатними для життя американськими містами стали міста Денвер (Колорадо), Остін (Техас) і Феєтвіль (Арізона).