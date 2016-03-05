У Росії вирішили урізати витрати на оборону

Витрати Міноборони в 2016 році будуть скорочені на п'ять відсотків, повідомляє Дождь з посиланням на заяву міністра оборони РФ Тетяни Шевцової.

Наголошується, що при зменшенні бюджету відомства президентом Росії Володимиром Путіним було прийнято рішення, що держпрограма озброєння "не підлягає секвестру взагалі".

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"При секвестрі бюджету на національну оборону керівництвом країни було прийнято рішення, що Держпрограма озброєнь не підлягає секвестру взагалі. Також було прийнято рішення, що бюджет Міноборони буде скорочено не на 10%, а на 5%", - сказала заступник міністра.

Шевцова додала, що секвестр, в першу чергу, торкнеться матеріально-технічне забезпечення та будівництво. При цьому, крім держоборонзамовлення, під скорочення не підпадають соціальні зобов'язання.

Як повідомлялося раніше, в російському бюджеті на 2016 рік на національну оборону заплановано 3,14 трильйона рублів (42,9 мільярда доларів). Скорочення з цієї суми може скласти 160 мільярдів рублів (2,18 мільярда доларів).

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Видання зазначає, що основний обсяг скорочень припаде на витрати по держоборонзамовленням.