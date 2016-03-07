РФ має намір провести ракетні випробування в Арктиці

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерела, інформує RNS.

Видання уточнює, що не володіє інформацією про те, які саме підводні човни проведуть випробування. Мова йде про підводні човни типу «Борей» - проведуть випробування або АПЛ «Юрий Долгорукий», або «Владимир Мономах».

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Обидва човни 170 метрів в довжину, у них може знаходиться 100 членів екіпажу. Видання зазначає, що підводні човни можуть випустити до 16 ракет одночасно. Запускаються ракети під водою на максимальній глибині 65 метрів зі швидкістю до 15 вузлів.

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