ВПС США хочуть розмістити в Австралії важкі бомбардувальники

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ABC News.

Як повідомила командувач ВПС США в Тихоокеанському регіоні генерал Лорі Робінсон, в даний час ведуться переговори на найвищому рівні, щоб дозволити американським бомбардувальникам B-1 і паливозаправникам тимчасово розміститися на австралійській Північної території, в Тиндалі та Дарвіні.

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Уточнюється, що військові літаки будуть розміщуватися на австралійському континенті за принципом регулярної ротації.

За словами Робінсон, існує ризик того, що США можуть «пропустити» момент, коли Китай швидко зведе в Південно-Китайському морі військову інфраструктуру. У зв'язку з цим вона вважає за необхідне забезпечити присутність у цьому регіоні — як морську, так і повітряну.

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Як повідомляв УНІАН, в Південно-Китайське море, в якому за останні місяці посилилася воєнна активність Пекіна, прибула авіаносна група на чолі з авіаносцем John C. Stennis.

Спірний район у Південно-Китайському морі вже протягом кількох місяців є джерелом напруженості між США і Китаєм. Вашингтон звинувачує Пекін у мілітаризації Південно-Китайського моря, де Пекін створив штучні острови на спірних архіпелагах. Мова в першу чергу йде про Парасельські острови і острови Спратлі. Острови оспорюються кількома країнами: зокрема, на них претендують В'єтнам, Філіппіни, Малайзія, Тайвань і Бруней.

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За міжнародним законодавством державні територіальні води поширюються на 12 миль від берегів. Однак США стверджують, що це правило не поширюється на штучні острови.

Раніше Пекін попередив США, що їх "провокаційні дії" в Південно-Китайському морі можуть призвести до збройного зіткнення.