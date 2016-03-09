У Бангладеш спростували дані про росіян на борту Ан-26, в РФ заявили про український екіпаж

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Вантажний літак зазнав аварії. На борту було чотири: один пілот, один другий пілот і два члени екіпажу. Двоє були врятовані, один з них пізніше помер. Ще двох шукають. Всі вони були громадянами Бангладеш», - сказав представник поліції.

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Як повідомляє ТАСС з посиланням на генерального консула Росії, на борту Ан-26 перебував український екіпаж.

«Транспортний літак Ан-26, що належав приватній бангладешській компанії True Aviation, екіпаж із чотирьох людей був українським. За нашими відомостями, росіян на його борту не було», - уточнив генконсул.

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Пізніше ТАСС повідомив з посиланням на поліцію, що один пілот Ан-26 - громадянин РФ, другий - України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 березня з'явилася інформація про аварію в Бангладеш вантажного літака Ан-26.