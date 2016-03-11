Вчені не виключають, що Зіка може загрожувати дорослим - BBC

Досі припускали, що він, в основному, небезпечний для новонароджених дітей, передає BBC Україна.

У статті, опублікованій у журналі England Journal of Medicine, розглядають випадок, коли вірус виявили у 81-річного чоловіка, який опинився у лікарні після круїзу країнами Океанії.

Читайте такожВООЗ: Вакцина від вірусу Зіка буде розроблена занадто пізно, щоб зупинити епідемію

У пацієнта діагностували менінгоенцефаліт. Ця хвороба полягає у запаленні головного мозку і може поширится на спинний, викликаючи параліч. Вчені вважають, що захворювання спровокував вірус Зіка.

Вірус швидко шириться країнами Латинської Америки. ВООЗ оголосила його загрозою планетарного масштабу. Вважають, що із Зіка пов'язане зростання числа новонароджених з мікроцефалією - зменшеним мозком.