ЗМІ: Серед документів "Ісламської держави" є дані про паризьких терористів

Про це пише Deutsche Welle.

За даними журналістів Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, в документах зокрема міститься інформація про в'їзд щонайменше трьох паризьких терористів на територію, яку контролюють бойовики ІД.

У заповнених ними анкетах терористи заявили, що воліють битися на боці ІД, але не готові загинути як смертники. Німецькі журналісти також виявили в документах згадку про ймовірного організатора паризьких терактів Абдельхаміда Абауда. В одній з анкет бойовиків він згадувався під своїм бойовим ім'ям Абу Омар Аль-Бельдікі як поручник за одного з джихадистів, що мав прибути з Франції. Анкету самого Абауда поки що знайти не вдалося.

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Про витік інформації з кіл "Ісламської держави" стало відомо на початку березня. Десятки папок з анкетами ІД потрапили зокрема і до Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини. Після проведеної еспертизи там заявили, що виходять з того, що документи є справжніми. 10 березня про отримання анкет у своє розпорядження заявила і британська медіакомпанія Sky News. Їй інформацію буцімто передав колишній бойовик ІД.

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Згідно з документами, на сьогодні до ІД долучилися громадяни 51 країни. Вступаючи до лав джихадистів, вони зобов'язані вписувати до анкети особисті дані, зокрема імена, адреси, номери телефонів та інформацію про членів родин.