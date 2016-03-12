Євросоюз опублікував рішення про продовження санкцій проти громадян і компаній РФ

Про це йдеться у Офіційному журналі ЄС. "Рішення повинне набути чинності наступного дня після його публікації у Офіційному журналі ЄС", - наголошується у повідомленні.

Читайте такожЄС офіційно продовжив на півроку санкції проти 146 росіян і 37 російських компанійТаким чином, офіційно рішення про продовження санкцій за порушення територіальної цілісності України набуде чинності 13 березня.

У Офіційному журналі вказано список осіб та компаній, проти яких застосовуються обмежувальні заходи.

Зокрема, до списку з 146 осіб за порушення територіальної цілісності увійшли Сергiй Аксьонов, Володимир Константинов, Рустам Теміргалієв, Олексій Чалий, Петро Зима, Сергій Цеков, Віктор Озеров, Андрій Клішас, Олександр Тотоонов, Олег Пантелєєв, Олександр Вітко, Олена Мізуліна, Олег Савельєв, Андрiй Пургiн, Денис Пушилiн, Сергій Циплаков, Ігор Гіркін (Стрєлков), Олег Козюра, В'ячеслав Пономарьов, Олег Царьов, Олександр Бородай, Олександр Калюсський, Олександр Хряков, Микола Козіцин, Олександр Ткачов, Катерина Губарєва, Мирослав Руденко, Геннадій Ципкалов та Андрій Пінчук.

Також до списку увійшли Андрій Родкін, Михайло Шеремет, Світлана Журова, Сергій Козьяков, Олег Акімов, Дмитро Семенов, Олег Бугров, Олексій Мильчаков, Apcеній Павлов (Моторола), Едуард Басурін, Олександр Шубін, Сергій Ігнатов, Катерина Філіппова, Євген Мануйлов, Ольга Беседіна, Аркадій Бахін, Андрій Картaпoлoв.

До списку компаній та об'єднань увійшли: Державне підприємство "Чорноморнафтогаз", порт "Феодосія", так зване "Народне ополчення Донбасу", "Севастопольский морський торговий порт", "Керченський морський торговий порт", Державне підприємство "Універсал-Авіа", санаторій "Нижня Ореанда", аграрне об'єднання "Массандра", інститут винограду і вина "Магарач", завод шампанських вин "Новий світ", Російський національний комерційний банк.