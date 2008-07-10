Прогулянковий катер протаранив крейсер "Аврора"

У Санкт-Петербурзі (Росія) в акваторії річки Большая Невка прогулянковий катер зіткнувся з меморіальним крейсером «Аврора».

Як повідомили ІТАР-ТАРС в Головному управлінні МНС Росії по Санкт-Петербургу, це сталося близько 5 години ранку. На борту катера знаходилися чоловік і жінка. Чоловік у важкому стані госпіталізований у Маріїнську лікарню. Жінка з місця події зникла. Катер відбуксирували на стоянку.

Історичний крейсер якихось серйозних пошкоджень не зазнав. Обставини події з`ясовуються.

Газета.ру