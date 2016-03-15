Банк Англії зазнав хакерської атаки

Про це повідомив Банк Англії у відповідь на запит агентства Bloomberg, зроблений в рамках закону про свободу інформації, передає kommersant.ru. Комп'ютерні системи Банку регулярно стикаються з кіберзагрозами, зазначили у відомстві.

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"Банк піддається витонченим, наполегливим і постійно вдосконалюваним кібератакам з різних джерел, і це вимагає від нас високого ступеня пильності", - наголошується в листі банку. При цьому Банк Англії відмовився уточнити число кібератак, яких він зазнав, і обсяг коштів, які виділяються на зміцнення кібербезпеки комп'ютерних систем фінансової установи.

У листі агентству також зазначається, що будь-яка успішна кібератака "може мати значні негативні економічні наслідки для самого банку, фінансової системи Великобританії, її економіки, а також для найважливішої глобальної фінансової інфраструктури. Ймовірність атаки велика, і наслідки суттєвого зламу системи масштабні".