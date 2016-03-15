До Саудівської Аравії здійснено авіарейс з повністю жіночим екіпажем

Як пише BBC, формування екіпажу виключно з жінок було пов'язано з відзначенням Брунеєм свого національного дня. Капітан Шаріфа Царена Сураіни і пілоти Надія Хашієм і Саріана Нордін взяли на себе керування літаком ще 23 лютого, проте західні ЗМІ звернули увагу на політ тільки зараз.

Три роки тому Шаріфа Царена Сураіни стала першою жінкою-капітаном повітряного судна в Південно-Східній Азії.

"Люди вважають, що професія пілота - виключно чоловіча професія. Для жінки, жінки з Брунею, це величезне досягнення. Це приклад для дівчаток, який показує, що вони можуть досягти того, про що мріють", - заявляла тоді вона.

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Однак прогресивний крок авіакомпанії Брунею також підкреслив наявність заборон для жінок в Саудівській Аравії.

Хоча явно вираженої заборони для жінок водити машину в країні немає, право на отримання водійського посвідчення мають тільки чоловіки. Жінка, яка з'явилася за кермом автомобіля в громадському місці, ризикує бути заарештованою поліцією і оштрафованою на велику суму.

Саудівські жінки останнім часом провели кілька кампаній, у тому числі в соціальних мережах, домагаючись зм'якшення цих норм.

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