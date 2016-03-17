Голова Єврокомісії: Туреччина не готова приєднатися до Євросоюзу

«Туреччина на даний момент не готова до приєднання і навряд чи буде протягом найближчих десяти років», — цитує його слова видання Handelsblatt.

Юнкер зазначив, що, незважаючи на посилення співпраці з ЄС з питання вирішення міграційного кризи, Анкарі не варто розраховувати на приєднання до європейського блоку найближчим часом, передає Росбалт.

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Разом з тим він відчуває «обережний оптимізм» щодо досягнення угоди по міграційній кризі на саміті, який пройде 17-18 березня в Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що представники ЄС та Туреччини погодили базові принципи вирішення міграційного кризи.