Голова Єврокомісії: Туреччина не готова приєднатися до Євросоюзу
07:57, 17 березня 2016Світ
511 0
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив думку, що Туреччина не готова приєднатися до Євросоюзу.
REUTERS
«Туреччина на даний момент не готова до приєднання і навряд чи буде протягом найближчих десяти років», — цитує його слова видання Handelsblatt.
Юнкер зазначив, що, незважаючи на посилення співпраці з ЄС з питання вирішення міграційного кризи, Анкарі не варто розраховувати на приєднання до європейського блоку найближчим часом, передає Росбалт.
Читайте такожДавутоглу: Туреччина виконуватиме угоду з Грецією про реадмісію
Разом з тим він відчуває «обережний оптимізм» щодо досягнення угоди по міграційній кризі на саміті, який пройде 17-18 березня в Брюсселі.
Раніше повідомлялося, що представники ЄС та Туреччини погодили базові принципи вирішення міграційного кризи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter