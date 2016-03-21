У Нідерландах заборонили плакати, на яких зображено поцілунок Путіна з лідером правих Вілдерсом

Поява такого плаката на залізничних станціях та автобусних зупинках національного оператора залізничного транспорту NS повинна була, за задумом його авторів, переконати противників підписання Угоди про асоціацію ЄС і України підтримати ратифікацію Нідерландами, передає "ЄвроПравда" з посиланням на видання NOS.

Плакати розроблені за замовленням партії Молодих соціалістів, яка є юридично незалежною політичною організацією, проте пов'язана із соціал-демократичною партією Голландії.

Втім, Нідерландська залізниця, на станціях якої повинні бути розміщені плакати, визнала, що такий плакат є провокаційним і образливим й заборонила його розміщення.

Тому рекламне агентство Exterion, відповідальне за розміщення плакатів, розробило більш лояльний варіант плакату, на якому Вільдерс і Путін тримають голови близько один до одного – ці плакати будуть розміщені на дошках для оголошень на зупинках і станціях.

"Місця для оголошень ми розглядаємо як громадський простір, де кожен повинен відчувати себе як вдома і не відчувати себе ображеним", - повідомили у прес-службі Нідерландської залізниці.

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Голова партії Молодих соціалістів Барт Ван Брюгген обурився таким рішенням керівництва транспортної компанії.

"Схоже, що для залізниці успіх КДБ важливіший від втрати свободи слова", – зазначив він.

Молоді соціалісти зараз готують до друку третій варіант плакату, на якому зображений Путін, який розмальовує карту Європи, зокрема, територію України, червоним олівцем.

"Не дайте Путіну закінчити свою розмальовку. Проголосуйте 6 квітня", - йдеться у тексті до нового постеру.

У кінці місяця постери будуть розміщені на автобусних зупинках та на вокзалах.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбудеться консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. На голосування виноситься питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

Референдум був ініційований групою GeenPeil.

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, будь-який результат референдуму в Нідерландах не зупинить європейську інтеграцію України.