Росія заявила про готовність застосувати військову силу до порушників перемир'я в Сирії

Про це йдеться в заяві начальника головного оперативного управління Генштабу Сергія Рудського.

"Військова сила буде застосовуватися лише після отримання достовірних доказів систематичного порушення збройними формуваннями зобов'язань, взятих в рамках реалізації Спільної російсько-американської заяви про припинення бойових дій в Сирії від 22 лютого 2016 року", - йдеться в заяві.

Читайте такожЧергові бомбардування Сирії: у Рацці загинули близько 40 осіб – ЗМІ

Зазначається, що "у відношенні формувань, що дотримують режим перемир'я, а також мирного населення і цивільних об'єктів військова сила застосовуватися не буде".

Рудськой також нагадав, що Росія трохи менше місяця тому направила пропозиції щодо забезпечення дотримання і контролю режиму припинення бойових дій в Сирії, а 5 березня передала американській стороні компромісний варіант угоди по контролю за перемир'ям.

Крім цього, як йдеться в заяві, російська сторона запропонувала провести консультації експертів для узгодження тексту угоди, однак "російсько-американські консультації, що відбулися 18 березня в Аммані, виявили неготовність американської сторони до предметного обговорення та узгодження тексту угоди".

"Російська сторона заявляє про готовність до швидкого завершення роботи над запропонованим документом, в тому числі прийняти американську делегацію в Москві або провести зустріч у будь-якому прийнятному для сторін місці", - йдеться в заяві.

За словами Рудського, при відсутності реакції США на дані пропозиції, РФ з 22 березня приступить до одностороннього застосування правил, передбачених угодою.