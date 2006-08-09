У Тюменській області вертоліт упав між житловими будинками

11:18, 09 серпня 2006
Світ
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Прокуратура веде розслідування

У місті Уваті (Тюменська область, Росія) у середу вранці між житловими будинками впав вертоліт.

Як передає РІА "Новости",у вертольоті знаходилося четверо людей, які госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

На місці катастрофи працюють співробітники міліції, оперативна група прокуратури веде розслідування.

 

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