Сторони конфлікту в Ємені оголосили про припинення вогню з 10 квітня - ООН

Про це повідомив спеціальний посланець ООН Ісмаїл Ульд Шейх Ахмед у середу, 23 березня, передає Deutsche Welle.

При цьому в Кувейті 18 квітня розпочнуться мирні переговори щодо врегулювання ситуації в Ємені.

Рішення було ухвалене після тривалих консультацій із визнаним міжнародною спільнотою урядом, повстанцями, представниками держав регіону, а також Францією та США за посередництва ООН.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Ємені повстанці-шиїти і визнаний міжнародним співтовариством уряд погодилися припинити вогонь строком на один-два тижні, до наступного раунду переговорів, які, як очікується, почнуться в квітні.

Нагадаємо, конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, коли повстанці-хусити за підтримки Ірану захопили Сану, столицю країни, і змусили міжнародно визнаний уряд евакуюватися на південь - до міста Аден. Уряд підтримала коаліція держав на чолі з Саудівською Аравією. За час конфлікту загинули понад 6000 осіб. Усі попередні спроби встановити перемир'я провалилися через порушення "режиму тиші".