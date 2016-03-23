Сторони конфлікту в Ємені оголосили про припинення вогню з 10 квітня - ООН
Сторони конфлікту в Ємені оголосили про режим припинення вогню, який має розпочатися в ніч на 10 квітня.
Про це повідомив спеціальний посланець ООН Ісмаїл Ульд Шейх Ахмед у середу, 23 березня, передає Deutsche Welle.
При цьому в Кувейті 18 квітня розпочнуться мирні переговори щодо врегулювання ситуації в Ємені.
Рішення було ухвалене після тривалих консультацій із визнаним міжнародною спільнотою урядом, повстанцями, представниками держав регіону, а також Францією та США за посередництва ООН.
Читайте такожООН поклала на коаліцію відповідальність за жертви ударів в Ємені
Раніше УНІАН повідомляв, що в Ємені повстанці-шиїти і визнаний міжнародним співтовариством уряд погодилися припинити вогонь строком на один-два тижні, до наступного раунду переговорів, які, як очікується, почнуться в квітні.
Нагадаємо, конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, коли повстанці-хусити за підтримки Ірану захопили Сану, столицю країни, і змусили міжнародно визнаний уряд евакуюватися на південь - до міста Аден. Уряд підтримала коаліція держав на чолі з Саудівською Аравією. За час конфлікту загинули понад 6000 осіб. Усі попередні спроби встановити перемир'я провалилися через порушення "режиму тиші".