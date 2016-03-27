Християни західного обряду відзначають Великдень (фото)

Про це інформує 5 канал з посиланням на "Радіо Ватикану".

"У католицькій церкві латинського обряду в ніч перед Христовим Воскресінням відправляється богослужіння. Церква згадує цю святу ніч, в якій воскрес Христос-Господь. Це найбільше, найсвятіше, найдавніше, найважливіше та найбагатше за змістом чування усього літургічного року", – йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що після богослужіння, папа Франциск очолить процесійну ходу зі свічками до базиліки. У день самого свята Великодня (за григоріанським календарем) на площі перед базилікою святого Петра у Ватикані понтифік відправить урочисту пасхальну літургію, після якої звернеться з традиційним посланням "Urbi et orbi" (місту та світу) різними мовами світу.

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Як відомо, 26 березня у вірян західного обряду – Велика субота, переддень Пасхи, яка припадає на 27 березня. Християни східного обряду відповідно до юліанського календаря святкуватимуть Великдень 1 травня.