Християни західного обряду відзначають Великдень (фото)
Тисячі вірян західного обряду в ніч на неділю, 27 березня, збираються у головній святині Римо-католицької церкви – Ватикані, де у базиліці святого апостола Петра Папа Римський Франциск проведе богослужіння напередодні свята Великодня. Богослужіння розпочалося о 21:30 за київським часом.
Про це інформує 5 канал з посиланням на "Радіо Ватикану".
"У католицькій церкві латинського обряду в ніч перед Христовим Воскресінням відправляється богослужіння. Церква згадує цю святу ніч, в якій воскрес Христос-Господь. Це найбільше, найсвятіше, найдавніше, найважливіше та найбагатше за змістом чування усього літургічного року", – йдеться в повідомленні.
Читайте такожПапі Римському подарували вишиванку
Повідомляється, що після богослужіння, папа Франциск очолить процесійну ходу зі свічками до базиліки. У день самого свята Великодня (за григоріанським календарем) на площі перед базилікою святого Петра у Ватикані понтифік відправить урочисту пасхальну літургію, після якої звернеться з традиційним посланням "Urbi et orbi" (місту та світу) різними мовами світу.
Читайте такожСтало відомо, скільки днів українці відпочиватимуть на травневі свята
Як відомо, 26 березня у вірян західного обряду – Велика субота, переддень Пасхи, яка припадає на 27 березня. Християни східного обряду відповідно до юліанського календаря святкуватимуть Великдень 1 травня.