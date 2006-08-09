Танки та піхота Ізраїлю почали масоване просування вглиб Лівану

Ізраїльський уряд ухвалив офіційне рішення про розширення військової операції в південному Лівані, повідомляє Ha`aretz. За цю пропозицію проголосували дев`ять міністрів, проти - троє.

Ніяких термінів закінчення операції уряд не встановив, проте в неофіційних розмовах ізраїльські військові дають зрозуміти, що на знищення основної бойової сили рухи "Хезбалла" їм знадобиться близько місяця.

Деталі плану поки що не відомі, але більшість військових експертів і аналітиків вважають, що ізраїльські війська дійдуть до річки Літані, розташованої за двадцять кілометрів від кордону, створивши таким чином зону безпеки, яку поступово очистять від бойовиків.

За повідомленням CNN, танкові і піхотні частини, долаючи опір бойовиків, вже почали масований наступ углиб Лівану.

Лента.ру