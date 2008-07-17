Хто скільки гидоти скидає в Дунай?

Всесвітній фонд природи (WWF) визнав Україну найбільшим забруднювачем Дунаю.

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на результати проведеного Фондом спільно з Дунайським біосферним заповідником екологічного дослідження.

Всесвітній фонд природи поінформував, що частка України у забрудненні Дунаю побутовими відходами становить 23,5%, що перевищує рівень забруднення іншими країнами.

На другому місті після України є Румунія – 23%. Забруднення з боку Болгарії становить 4%.

Крім того, у Фонді констатують, що у водах Дунаю траплялися побутові упаковки виробництва інших придунайських країн – Австрії, Угорщини, Молдови, Чехії, Хорватії.

Як нагадують у Фонді, дельта Дунаю визнана територією всесвітньої спадщини і включена до списку 200 найбільш цінних екорегіонів світу, перед якими постала загроза знищення.