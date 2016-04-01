У Кремлі заявили, що Анкара не зробила "анінайменших натяків" визнання вини за атаку на російський Су-24

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про необхідність налагодження відносин між Москвою та Анкарою.

"Я не беруся гадати, є чи не є це спробою відновити відносини між РФ і Туреччиною – УНІАН). Можу сказати тільки одне, що абсолютно ясно, що російська сторона очікувала від Анкари після загибелі нашого льотчика, після того як наш літак був збитий ВПС Туреччини. Поки що цього зроблено не було, в цей бік не було зроблено анінайменших натяків. Ще раз можна висловити жаль", - сказав Пєсков.

Відповідаючи на репліку, чи були непрямі натяки, що Туреччина готова визнати свою провину за збитий літак, він сказав: "Ні".

За словами Пєскова, в питанні арешту громадянина Туреччини, який заявив, що він убив російського пілота після катапультування, потрібно дочекатися "що висунуть йому у провину, і як вчинене ним вбивство трактуватиметься турецькими прокурорами".

При цьому Пєсков запевнив, що особи, відповідальні за вбивство російського льотчика, зазнають покарання.

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Раніше сьогодні у Вашингтоні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність відновлення співпраці між Росією і Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який, як заявили в Анкарі, порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той вторгся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія запровадила стосовно Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво в закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".