ПАРЄ закликала сторони конфлікту в Нагірному Карабасі сісти за стіл переговорів

«Я вкрай стурбований повідомленнями про насильство в Нагірному Карабасі і глибоко засмучений у зв'язку з загибеллю людей», — йдеться в тексті звернення на офіційному сайті організації.

Аграмунт також привітав заяву влади Азербайджану про припинення вогню в односторонньому порядку.

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено застосувати заходи.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч осіб.