Літак Меркель не зміг злетіти через пошкодження

Через пошкодження літака канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла вилетіти до Берліна з Алжиру в свій 54-й день народження.

Як повідомило джерело в делегації канцлера, борт Меркель був в аеропорту пошкоджений трапом, що під`їхав.

Спочатку канцлер ФРН повинна була приземлитися в німецькій столиці о 18.00 за центральноєвропейським часом. На сьогодні у неї запланована святкова вечеря в колі сім`ї.

Газета.ру