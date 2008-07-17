Літак Меркель не зміг злетіти через пошкодження
18:03, 17 липня 2008Світ
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Канцлеру сьогодні - 54 роки
Через пошкодження літака канцлер Німеччини Ангела Меркель не змогла вилетіти до Берліна з Алжиру в свій 54-й день народження.
Як повідомило джерело в делегації канцлера, борт Меркель був в аеропорту пошкоджений трапом, що під`їхав.
Спочатку канцлер ФРН повинна була приземлитися в німецькій столиці о 18.00 за центральноєвропейським часом. На сьогодні у неї запланована святкова вечеря в колі сім`ї.
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