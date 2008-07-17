Голова ЦВК: у Білорусі неможлива парламентська криза

Голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія ЄРМОШИНА вважає, що в Білорусі неможлива парламентська криза, аналогічна тій, яка відбувся в Україні.

Таку думку Л.ЄРМОШИНА висловила сьогодні в on-line-конференції на сайті Національної телерадіокомпанії Білорусі.

«Парламент України - це парламент, сформований за партійними списками, тобто все визначають декілька фракцій, які мають місця в парламенті. Якщо вони не можуть між собою домовитись, то це, природно, і веде до кризи. У Республіці Білорусь парламент сформований за мажоритарною виборчою системою. Тому у нас такий розвиток подій практично неможливий», - сказала Л.ЄРМОШИНА.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі 28 вересня 2008 року відбудуться чергові вибори депутатів до нижньої палати парламенту - Палати представників Національних зборів.

Довідка. З 2004 року голові ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиній як організаторові фальсифікації парламентських виборів і референдуму за третій президентський термін Лукашенка заборонений в`їзд до країн Євросоюзу. До персон нон-грата тоді також потрапили генпрокурор, згодом - голова адміністрації президента Віктор Шейман, керівник МВС Володимир Наумов, міністр спорту Юрій Сиваков, командир бригади внутрішніх військ Дмитро Павличенко і командир мінського ЗМОП Юрій Подобєд. Шеймана, Сивакова, Наумова і Павличенко Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини підозрює в злочинах проти людства, включаючи організацію і виконання насильницьких викрадань і вбивств.

У Білорусі двопалатний парламент існує в результаті проведеного 24 листопада 1996 року референдуму із внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь. Ці зміни передбачали створення Національних зборів, що складаються з Ради Республіки і Палати представників.

Палата представників обирається в кількості 110 депутатів.

Рада Республіки є палатою територіального представництва і формується в результаті таємного голосування на засіданнях депутатів місцевих рад депутатів базового рівня кожної області і міста Мінська (по 8 представників). Ще 8 членів Ради Республіки призначає Президент.

Парламент здійснює свої повноваження впродовж 4 років. Повноваження Національних зборів можуть бути продовжені на підставі закону тільки в разі війни.