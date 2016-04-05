Влада Панами обіцяє "нульову толерантність" нелегальній фінансовій діяльності - BBC

Виступаючи на прес-конференції, пан Варела заявив, що Панама є відкритою країною, і що він готовий енергійно, як він висловився, співпрацювати із будь-яким судовим розслідуванням у будь-якій країні, передає BBC Україна.

Він також додав, що з часів його приходу до влади майже два роки тому його уряд здійснив низку кроків із того, щоб укріпити фінансову систему країни і зробити її більш прозорою.

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Автори розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), стверджують, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca в низці випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, ухилятися від сплати податків і обходити різні санкції.

У документах фірми згадуються 72 колишніх і нинішніх глави різних держав, а також багато відомих компаній і людей.

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