Кадри спроби розстрілу і подальшого захоплення сирійського пілота Су-22 з'явилися в мережі

18:31, 05 квітня 2016
Світ
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У мережі оприлюднено відео, на якому відображено спробу бойовиків розстріляти пілота, що катапультувався, збитого літака Су-22 в Сирії.

Скриншот видео

Крім того, є кадри, на яких льотчик Су-22, що катапультувався, лежить на землі в оточенні натовпу людей.

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Згідно з оприлюдненими відео, можна припустити, що льотчик був поранений або серйозно травмований.

Як повідомляв УНІАН, пов'язані з аль-Каїдою бойовики в Сирії збили військовий літак урядових сил.

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