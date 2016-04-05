Кадри спроби розстрілу і подальшого захоплення сирійського пілота Су-22 з'явилися в мережі

Крім того, є кадри, на яких льотчик Су-22, що катапультувався, лежить на землі в оточенні натовпу людей.

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Згідно з оприлюдненими відео, можна припустити, що льотчик був поранений або серйозно травмований.

Як повідомляв УНІАН, пов'язані з аль-Каїдою бойовики в Сирії збили військовий літак урядових сил.