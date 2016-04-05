Кадри спроби розстрілу і подальшого захоплення сирійського пілота Су-22 з'явилися в мережі
18:31, 05 квітня 2016Світ
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У мережі оприлюднено відео, на якому відображено спробу бойовиків розстріляти пілота, що катапультувався, збитого літака Су-22 в Сирії.
Скріншот відео
Крім того, є кадри, на яких льотчик Су-22, що катапультувався, лежить на землі в оточенні натовпу людей.
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Moment #SAA Criminal Pilot parachuted after Rebels shot down the warplane in #Tel_Eis#ALeppo cs #Syria APRIL 5 pic.twitter.com/EDK0U1jNdd— AEJ خليل ้้้้้็็็็Ⓜ (@AEJKhalil) 5 квітня 2016 р.
Згідно з оприлюдненими відео, можна припустити, що льотчик був поранений або серйозно травмований.
Clear footage of criminal Pilot, captured after Rebels shot down ASSad "SU-22" in #Tel_Eis#Aleppo cs #Syria APRIL 5 pic.twitter.com/oUtRmBqFBF— AEJ خليل ้้้้้็็็็Ⓜ (@AEJKhalil) 5 квітня 2016 р.
Як повідомляв УНІАН, пов'язані з аль-Каїдою бойовики в Сирії збили військовий літак урядових сил.
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