Міжнародна коаліція знищила штаб-квартири "Ісламської держави" в Мосулі
06:11, 06 квітня 2016Світ
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ВПС міжнародної коаліції під егідою США 4 квітня знищили штаб-квартири "Ісламської держави" в іракському місті Мосул.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає DT.ua.
За словами представника Пентагону капітана Джеффа Девіса, однією із штаб-квартир ісламістів було захоплене ними у 2014 році турецьке консульство.
Девіс повідомив, що знищені коаліцією штаб-квартири використовувалися лідерами ІД, а також грали роль зброярень.
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Представник Пентагону наголосив, що авіаудари були узгоджені з урядами Іраку і Туреччини.
Як повідомляв УНІАН раніше, глава Пентагону Ештон Картер пообіцяв додаткову підтримку армії Іраку для якнайшвидшої перемоги над бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава".
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