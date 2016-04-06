Міжнародна коаліція знищила штаб-квартири "Ісламської держави" в Мосулі

Про це йдеться в повідомленні Пентагону, передає DT.ua.

За словами представника Пентагону капітана Джеффа Девіса, однією із штаб-квартир ісламістів було захоплене ними у 2014 році турецьке консульство.

Девіс повідомив, що знищені коаліцією штаб-квартири використовувалися лідерами ІД, а також грали роль зброярень.

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Представник Пентагону наголосив, що авіаудари були узгоджені з урядами Іраку і Туреччини.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава Пентагону Ештон Картер пообіцяв додаткову підтримку армії Іраку для якнайшвидшої перемоги над бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава".