Путін сподівається, що діяльність російських журналістів не призведе до революції в РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на Медіафорумі регіональних і місцевих ЗМІ «Правда і справедливість».

Читайте такожУ Нідерландах заборонили плакати, на яких зображено поцілунок Путіна з лідером правих Вілдерсом

«Це унікальний форум представників місцевої, регіональної преси з усієї країни, і символічно, що збираєтеся саме в Петербурзі. Чому? Тому що раніше Ленінград–Петербург називали містом трьох революцій. Сподіваюся, що результатом ваших зусиль не буде четверта революція, а якраз навпаки», - сказав Путін.

Звертаючись до присутніх, він закликав «сприяти природному, правильному, справедливому балансу інтересів в нашому суспільстві», «робити все для того, щоб і чиновники різного рівня, і пересічні громадяни однаково ставилися до закону про органи влади, управління, а правоохоронна сфера була нейтральна і з честю виконувала свої службові обов'язки».