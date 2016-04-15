Небезпечні маневри російських Су-24 над есмінцем США: Керрі обговорить інцидент з Лавровим (відео)

Керрі заявив, що США засуджують поведінку такого роду, передає ТАСС з посиланням на Reuters.

"Треба усвідомити, що це серйозна справа, і США не дозволять себе залякувати в морі... Ми доводимо до відома росіян, наскільки це небезпечно, і сподіваємося, що це не повториться в майбутньому", - сказав держсекретар США.

Крім того, він ознайомився з повідомленнями та відеозаписами прольоту російського літака і назвав такі дії "насправді небезпечними". "Можу вам сказати, що він обговорить це безпосередньо з міністром закордонних справ Росії Лавровим", - сказав керівник прес-служби держдепартаменту Джон Кірбі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, анонімне військове джерело агентства Reuters описало інцидент в деталях, заявивши, що російські винищувачі "симулювали атаку" на американський есмінець.

За його словами, йдеться про "один з найбільш агресивних актів за останній час".

Нагадаємо, за словами американських військових, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook у Балтійському морі.

Як зазначається, вони не були озброєні.

Також повідомляється, що над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.