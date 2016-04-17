США заявили, що російський винищувач перехопив їх літак над Балтикою

У четвер під час планового польоту в нейтральному повітряному просторі над Балтійським морем літак-розвідник ВВС США RC-135 був перехоплений російським Су-27. Про це в суботу повідомили в Європейському командуванні ВПС США, передає CNN.

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За словами представника Командування Денні Хернандеза, російський винищувач виконував "непередбачувані і агресивні маневри" в 15 метрах від крила американського літака.

"Небезпечні і непрофесійні дії пілота Су-27 і перехоплення RC-135 можуть посилити напруженість між двома країнами", - сказав Хернандез, додавши, що американський літак не порушував повітряний простір РФ.

Нагадаємо, за останні кілька днів російські бомбардувальники Су-24 кілька разів пролетіли у небезпечній близькості від американського есмінця USS Donald Cook в Балтійському морі. Також над есмінцем пролетів російський вертоліт Ка-27, з якого, імовірно, велась фотозйомка корабля.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління, головною зброєю якого є керовані ракети. На борту корабля перебував польський вертоліт.

Як повідомляється, есмінець прямував в польський порт Гданськ.